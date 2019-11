Al via i lavori di efficientamento energetico negli edifici pubblici di Vezzano

Lunedì 25 novembre prenderanno il via i lavori di efficientamento energetico presso la Palestra Comunale di via Tintoria con la sostituzione della caldaia per il riscaldamento e dei boiler dell’impianto sportivo.

Intervento verrà realizzato grazie alla partecipazione al bando emanato a seguito del “Decreto crescita” del Ministero dello Sviluppo Economico, con cui al Comune di Vezzano sul Crostolo sono stati riconosciuti 50.000 Euro di contributo per progetti di efficientamento energetico degli immobili comunali.

“Siamo molto contenti di poter tempestivamente intervenire sull’edificio della Palestra comunale e, la settimana successiva, con la sostituzione della caldaia nella Scuola primaria de La Vecchia – ha dichiarato il Sindaco Stefano Vescovi; – progetti che ci consentiranno di realizzare un considerevole risparmio energetico ed economico riqualificando inoltre gli ambienti pubblici fruiti quotidianamente dai nostri ragazzi”.

Gli interventi attivati grazie al contributo ministeriale prendono il via in queste settimane in quanto tutti i progetti dovranno concludersi entro il 31 dicembre di quest’anno.