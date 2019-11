Escursionista modenese si sente male all’Alpe di Succiso, trasportato a valle dal SAER

Nel pomeriggio di oggi i tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti nel gruppo montuoso dell’Alpe di Succiso, sul sentiero CAI 657 che collega il Rifugio Riopascolo all’abitato di Succiso Nuovo nel comune Reggiano di Ventasso. Un ragazzo modenese di ventotto anni, che ha passato la notte in rifugio insieme ad alcuni amici, è stato colto da un forte attacco influenzale; nonostante la situazione il giovane escursionista ha provato a scendere a valle, ma a circa metà del tragitto verso il paese di Succiso non è riuscito a proseguire.

Gli amici hanno allora allertato telefonicamente la Centrale Operativa del 118, che ha disposto l’invio sul posto di alcune squadre del Soccorso Alpino di Reggio Emilia e della confinante stazione di Parma. I tecnici hanno raggiunto il ventottenne anche grazie all’aiuto di un trattore che ha trasportato le squadre su un terreno particolarmente insidioso, formato da neve molto bagnata e fango, specie a quote basse. Arrivati sul posto, i tecnici hanno assicurato l’escursionista alla barella e lo hanno trasportato verso valle, in un punto dove era possibile far giungere un mezzo del Soccorso Alpino. Una volta giunto al paese di Succiso Nuovo a bordo di un mezzo SAER, il paziente è stato affidato all’ambulanza per i controlli del caso.