Exchange “Experts in Civil Protection”: gemellaggio tra Vigili del fuoco italiani ed inglesi

Nell’ambito delle attività di Protezione Civile Europea di formazione, finalizzate allo scambio di competenze tecniche tra operatori nel settore del soccorso tecnico, la Direzione Regionale VVF Emilia Romagna si è fatta promotrice di un progetto finanziato di “Exchange of Experts in Civil Protection”, che proponeva un gemellaggio tra il Personale VVF della regione ed il Personale VVF di una sede Europea, con l’obiettivo di potenziare la conoscenza delle reciproche organizzazioni del soccorso e conseguentemente di migliorare l’efficacia del sistema di prevenzione, preparazione e risposta ad emergenze naturali e causate dall’uomo nel caso di interventi congiunti all’interno ed al di fuori dell’Europa.

Sotto la guida dei referenti italiani del programma di scambio, il progetto di scambio è stato presentato ed approvato dagli Uffici Centrali del Corpo Nazionale e dal Centro Europeo di Scambio, insieme al quale è stata riscontrata la disponibilità di condivisione dell’esperienza di scambio con il Norfolk Fire & Rescue Department (Whitegates, Norwich, Regno Unito), insieme al quale sono successivamente stati definiti i periodi ed i

programmi delle attività di scambio di esperti, da concentrarsi all’interno di una settimana in Italia ed una in Inghilterra.

In particolare, la delegazione di unità VVF inglesi è stata ospitata in Emilia Romagna dal 23 al 27 settembre 2019, mentre la delegazione italiana è stata ospitata nella Contea di Norfolk dal 14 al 18 ottobre 2019.

In considerazione degli ottimi risultati dello scambio, che ha consentito di dare ad entrambe le organizzazioni possibili spunti di miglioramento delle rispettive procedure ed organizzazioni del soccorso, il progetto di “Exchange of Expert in Civil Protection” ha inoltre fornito interessanti spunti di ulteriori approfondimenti su alcuni temi specifici, che saranno

oggetto di valutazione da parte delle rispettive organizzazioni.

Sarà infine cura della Direzione Regionale Emilia Romagna e del Norfolk Fire & Rescue Department adoperarsi affinché l’attività di scambio effettuata non rimanga patrimonio del solo personale coinvolto ma che essa sia condivisa nelle sedi opportune al fine di trasferire le conoscenze acquisite e di farne oggetto di approfondimento e confronto.