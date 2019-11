Giacobazzi, col Florentia arriva la prima sconfitta

Il Giacobazzi Modena perde in casa col Florentia e lascia ai toscani il primo posto in classifica. A Collegarola è decisiva la prestazione della mischia gigliata nel 26-11 finale, con il Modena che paga a caro prezzo alcuni errori che hanno indirizzato il match fin dal primo tempo.

Decisi a riscattare il ko che l’anno scorso è costata la promozione, gli ospiti partono forte trascinati dai loro avanti. Modena, che nel XV di partenza ritrova Gibellini (schierato in terza linea) e Michelini, fatica nella riconquista e all’8’ è costretto a capitolare: è il pilone Nannini a finalizzare la pressione ospite. Al 15’ il Giacobazzi paga carissimo un banale errore in ripartenza nella propria metà campo: il Florentia recupera l’ovale e sfrutta la superiorità numerica sulla fascia sinistra per raddoppiare con Bastiani.

L’uno-due sveglia i biancoverdeblù, che al 21’ colpiscono alla prima azione costruita: touche in fase d’attacco, maul organizzata alla perfezione e conclusa con l’ovale schiacciato in meta da Marco Venturelli. Il Florentia si ributta in attacco, Modena non riesce a contenere l’avanzamento e poco prima della mezz’ora va ancora sotto: la mischia ospite viene bloccata in prossimità dei pali, ovale allargato a Bastiani che non sbaglia. Nell’ultima parte di frazione è un Modena in crescita e i due piazzati di Enrico Michelini fanno ben sperare per il secondo tempo.

Si riparte dal 19-11 per il Florentia e l’inizio di ripresa mostra ulteriori segnali incoraggianti da parte del Giacobazzi, che resta in proiezione offensiva nei primi 10 minuti. Florentia si difende con ordine e quando torna nella 22 modenese fa male: al 18’ Righi ferma irregolarmente l’avanzata della mischia ospite e si prende il giallo, due minuti più tardi l’arbitro concede una meta tecnica al Florentia, che conquista così anche il punto bonus. Nell’ultimo quarto di gara il Giacobazzi attacca senza sosta, va vicinissimo alla meta con Silvestri, ma non riesce ad avvicinarsi nel punteggio.

La prima sconfitta in campionato costa il primato in classifica al XV di Rovina, che può consolarsi per aver giocato allo stesso livello con la migliore squadra del girone. Domenica prossima turno di riposo per la i biancoverdeblù, che torneranno in campo domenica 15 dicembre a Collegarola col Rugby Parma.

Tabellino:

Giacobazzi Modena Rugby 1965-Florantia Rugby 11-26

Marcature: 8’ meta Nannini tr Valente, 15’ meta Bastiani tr Valente, 21’ meta Venturelli M. nt, 27’ meta Bastiani nt, 30’ cp Michelini, 40’ cp Michelini; 60’ meta tecnica Florentia.

Giacobazzi Modena: Michelini; Biskupec, Trotta, Silvestri (72’ Cremonini), Petti; Uguzzoni (51’ Rossetto), Esposito (77’ Tusini); Debortoli, Covi (37’ Di Pascale), Gibellini (45’ D’Elia); Venturelli M., Parmeggiani; Righi (68’ Malisano), Rodriguez (51’ Milzani), Rizzi. All. Rovina.

Florentia Rugby: Zappitelli; Fei, Ghini, Bernacchioni, Bastiani; Valente, Ferrara; Baggiani, Timperanza, Stefanini; Zonta, Gianassi; Tangredi, Guidotti, Nannini. A disposizione: Vicerdini, Ardori, Ciaramelletti, Palmiotto, Gatta, Martini, Nistri. All. Ferraro.

Arbitro: Michael Baldazza (Forlì-Cesena)

Note: Spettatori: 200 circa. Ammoniti: 58’ Righi (Giacobazzi Modena), 68’ Ciaramelletti (Florentia Rugby). Risultato primo tempo: 11-19. Calci: Esposito (Giacobazzi Modena) tr 0/1, Michelini (Giacobazzi Modena) cp 2/2, Valente (Florentia Rugby) tr 2/3. Punti conquistati in classifica: Florentia Rugby 5, Giacobazzi Modena 0.

Serie B (girone 2), risultati 5° turno: Giacobazzi Modena-Florentia 11-26 (0-5), Jesi-Lions Amaranto 25-17 (4-0), Rugby Parma-UR Capitolina 13-10 (4-1), Cus Siena-Imola 21-17 (4-1), Highlanders Formigine-Amatori Valorugby 5-43 (0-5). Riposa: Livorno.

Classifica: Florentia 24, Giacobazzi Modena 19, Cus Siena 15, Livorno*, Jesi 13, Amatori Valorugby 11, Rugby Parma*, Lions Amaranto 9, , UR Capitolina* 7, Imola* 1, Highlanders Formigine* 0. *Una gara in meno.

Prossima giornata, 6° turno (1/12/2019): Imola-Rugby Jesi, Rugby Parma-Livorno, UR Capitolina-Cus Siena, Florentia-Amatori Valorugby, Lions-Amaranto-Highlanders Formigine. Riposa: Giacobazzi Modena.

Cadetta. La seconda squadra del Giacobazzi Modena espugna Carpi e conquista la quarta vittoria di fila in campionato. Al campo Pietri il quindici di coach Ivanciuc supera 19-12 il Rugby Carpi, conservando la vetta della classifica del girone Ovest.

(foto di Sara Bonfiglioli)