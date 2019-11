Paolo Borrometi a Brescello

Ad un anno dagli incontri in Sala Tricolore a Reggio Emilia, al Teatro Bismantova di Castelnuovo ne’ Monti, ad incontrare e dibattere con giovani e adulti, Paolo Borrometi torna. Questa volta a Brescello, mercoledì 27 novembre, alle ore 20,30, sala Prampolini, in via Cavallotti 37.

Paolo Borrometi, giornalista d’inchiesta, vicepresidente dell’Agi, direttore de’ La Spia, premiato a New York recentemente per il giornalismo coraggioso ed etico. Primo giornalista italiano ed europeo ad essere scelto per il premio Peter Mackler.

Sarà a Brescello con la dott.ssa Laura Caputo presidente della rete Comuni Mafia Free, giornalista e scrittrice, con Marco Cassinadri, presidente del Consiglio Comunale di Casalgrande e neoeletto nel Direttivo nazionale di Avviso Pubblico ed unico rappresentante dei comuni reggiani (Il presidente del consiglio comunale di Casalgrande Marco Cassinadri nel comitato direttivo di Avviso Pubblico), Luca Ponzi, giornalista Rai che ha seguito e informato, costantemente, sul Processo Aemilia, conduce la serata.

Apertura dell’incontro a cura di Valeria Calzolari.