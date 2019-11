A Modena studenti “a lezione” dal presidente del Consiglio

Seduti ai banchi dell’aula consiliare hanno discusso con il presidente del Consiglio comunale di Modena Fabio Poggi di cittadinanza e partecipazione, di istituzioni democratiche e di rappresentatività.

Protagonisti dell’incontro, che si è svolto sabato 23 novembre, presso il Municipio di Modena, sono stati gli alunni di quinta B della scuola primaria Ciro Menotti di Villanova che fanno parte dell’Istituto Comprensivo I di Modena. Ad accompagnarli c’erano le insegnanti Lina Festa e Silvia Lotti, insieme alla consigliera Lucia Connola a cui le maestre si sono rivolte per organizzare l’incontro nell’ambito del progetto Pon su “Cittadinanza globale”.

In classe gli alunni hanno in particolare lavorato al modulo dedicato al Consiglio degli studenti, in Municipio con il presidente Poggi hanno poi approfondito alcuni aspetti relativi agli organi di governo dell’Unione europea, dell’Italia e di Modena per capire “come funziona la democrazia” sia rappresentativa che diretta.

“Insieme abbiamo parlato del ruolo dei diversi organi del Comune: sindaco, presidente, giunta, consiglio, assessori, consiglieri e quartieri, delle motivazioni dell’impegno personale e anche della realtà della frazione in cui vivono”, spiega il presidente Poggi che ha intenzione di far diventare quello del sabato mattina un appuntamento fisso con le scolaresche, non solo delle primarie, ma anche delle secondarie di primo e secondo grado, rendendosi disponibile a parlare con gli studenti di democrazia e cittadinanza, di istituzioni e partecipazione, del funzionamento del Comune ma anche di legalità e Costituzione, assecondando quindi gli interessi, ma anche le peculiarità del progetto formativo e dell’indirizzo di studi che frequentano.