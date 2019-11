Alla scoperta degli e-Book domani in biblioteca a Fiorano

Martedì 26 novembre, secondo appuntamento ‘Pane e Internet’ alla biblioteca comunale Bla di Fiorano Modenese. Dalle ore 18 alle ore 20 si parlerà di e-book, con un esperto che spiegherà che cosa sono gli e-book, con quali strumenti è possibile leggerli e come è possibile chiederli in prestito nelle biblioteche. L’ingresso è libero e gratuito.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto ‘Pane e internet’, finanziato dalla regione Emilia-Romagna, all’interno dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali di tutti i cittadini, senza esclusioni.

Anche il Comune di Fiorano Modenese, tramite l’Unione dei Comuni del Distretto ceramico aderisce al progetto che vede la messa in rete di svariati ‘Punti Pane e Internet’ in Regione, in collaborazione con biblioteche, associazioni e scuole, per offrire stabilmente ai cittadini eventi di formazione, facilitazione e cultura digitale.

Il prossimo appuntamento a Fiorano Modenese sarà venerdì 29 novembre, a Casa Corsini a Spezzano, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, per imparare a conoscere tutte le agevolazioni fiscali per la casa e come ottenerle, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.

Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale: tel. 0536 833430, biblioteca@fiorano.it, dal lunedì al venerdì ore 9.00-19.00 e il sabato ore 9.00-13.00.