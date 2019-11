Giornata contro la violenza sulle donne, a Castel Maggiore presentata la panchina rossa

Oggi la Sindaca di Castel Maggiore, Belinda Gottardi, insieme ai presidenti delle commissioni consiliari, alla referente della Consulta giovani, ai membri della giunta comunale, ha presentato la panchina rossa, predisposta in Piazza della Pace, dove già sono collocate la panchina arcobaleno contro l’omofobia e quella azzurra per i diritti dell’infanzia, e dove saranno colorate altre panchine in occasione del Giorno della Memoria, della Festa della Donna, della Festa della Liberazione, della Festa dell’Europa e della Festa della Repubblica (foto).

Il Comune di Castel Maggiore è impegnato nella prevenzione della violenza di genere con due robusti progetti di cultura e comunicazione sostenuti dalla Regione Emilia – Romagna: Zona Franca (www.zonafranca-centroculturale.com) e Uscire dal Guscio (www.usciredalguscio.it) – quest’ultimo in sinergia con l’Unione Reno Galliera, oltre ad altre iniziative come il progetto di Stanza Rosa nella nuova Caserma di Carabinieri in corso di costruzione.

In occasione del 25 novembre 2019, a Castel Maggiore il Festival Uscire dal Guscio ha presentato IN CORPO REO, spettacolo teatrale di Rossella Dassu, l’iniziativa SOGNANDO ANCORA BECKHAM? Affermazioni e vittorie, sconfitte e discriminazione di genere nel mondo dello sport, nell’ambito di Civics – iniziative per la cittadinanza attiva, mentre nell’ambito del progetto Zona Franca Giovedì 28 novembre presso l’IISS Keynes di Castel Maggiore, in occasione dell’assemblea di istituto si terrà l’iniziativa In rete per non cadere nella rete – Linguaggio sessista online e cyber bullismo, con laboratori e dibattiti con gli studenti e un seminario di formazione per i docenti.