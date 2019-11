Il Castello di Montegibbio diventa proprietà del comune, perfezionato l’acquisto

Il Castello di Montegibbio è totalmente di proprietà del Comune di Sassuolo.

Mercoledì scorso, nello studio del Notaio Nicolini di Sassuolo, l’Amministrazione Comunale detentrice del 55% della proprietà e rappresentata dal Dirigente al patrimonio Stefano Faso, la Provincia di Modena, detentrice del 25% della proprietà e rappresentata dal dott.Leonelli, e il Comune id Modena, detentore del restante 20% e rappresentato dal dott. Storti, si sono incontrati per il rogito e gli aspetti tecnici catastali e di servitù.

Il passaggio delle quote, il cui iter ha preso il via nei primi mesi del 2018, è avvenuto a titolo totalmente gratuito tra gli enti e fa ora del Castello di Montegibbio una proprietà del Comune di Sassuolo al 100%.

“Inizia ora – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – un cammino fatto di interventi, necessari ed urgenti, per la sua messa in sicurezza: nel corso del prossimo consiglio comunale illustreremo i primi interventi di riduzione del rischio sismico. Contestualmente ci stiamo muovendo per attingere ai contributi statali, già messi a disposizione dal Ministero e faremo in modo di ottenerne altri, dallo stesso Ministero o da privati interessati, in modo da poter intervenire nella messa in sicurezza e restituire quello che è un vero patrimonio storico e artistico della nostra città a tutti i sassolesi ed ai turisti che vorranno visitarlo”