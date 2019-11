Il circolo PD sassolese impegnato nel riattivare il confronto politico su temi nazionali e locali

“Il circolo PD di Sassuolo riparte con nuove iniziative e nuove proposte per sostenere la campagna elettorale del presidente Bonaccini e per riattivare in città il confronto politico su temi nazionali e locali. L’assemblea del circolo di Sassuolo tenutasi venerdì sera ha visto la presenza della consigliera uscente Luciana Serri, e con lei si è accesa una discussione molto partecipata sui temi dell’amministrazione regionale e sulla nuova voglia di mobilitazione politica”.

“Una partecipazione animata soprattutto dalla voglia di contrapporre un’ idea diversa di comunità e di confronto, in opposizione al clima di odio che i populismi adesso diffondono. Si é parlato di politiche sanitarie, sociali, della famiglia: di quello che si é fatto e che si deve ancora fare. Il circolo di Sassuolo promuoverà alcuni incontri e iniziative in Gennaio e sarà presente in piazza nei fine settimana. Nei prossimi mesi saranno infine attivi alcuni tavoli di confronto aperti a tutti coloro che vogliono partecipare sui temi dell’ istruzione, della formazione, del lavoro, dell’ambiente, della comunicazione, perché con il contributo di tutti vogliamo disegnare un nuovo volto della città, anche valorizzando gli importanti progetti avviati durante la precedente amministrazione”.

(circolo PD di Sassuolo)