“Imprese e quotazione all’AIM Italia: la strada per crescere sui mercati esteri”, tavola rotonda oggi a Bologna

“Imprese e quotazione all’AIM Italia: la strada per crescere sui mercati esteri”,...

Si tiene oggi – lunedì 25 novembre – alle 17, presso la Sede di Confindustria Emilia in Via San Domenico 4 a Bologna la tavola rotonda organizzata da BPER Banca e dagli Industriali emiliani dal titolo “Imprese e quotazione all’AIM Italia: la strada per crescere sui mercati esteri”.

In un contesto generale sempre più complesso e caratterizzato da una forte competitività, è indispensabile che le aziende italiane sappiano cogliere al meglio le opportunità di crescita e sviluppo sia sul mercato interno che internazionale.

In questo senso, un importante strumento per supportare le piccole e medie imprese è rappresentato dall’AIM, il mercato di Borsa Italiana dedicato specificatamente alle PMI, che consente loro di accedere alle risorse finanziarie e manageriali necessarie per affrontare un percorso di crescita.

La tavola rotonda sarà quindi incentrata sull’esperienza diretta dei diversi attori del processo di quotazione.

Dopo i saluti introduttivi di Valter Caiumi, Presidente di Confindustria Emilia Centro, e di Alessandro Vandelli, Amministratore Delegato di BPER Banca, al talk, moderato da Davide Nitrosi, Caporedattore Centrale Quotidiano Nazionale, parteciperanno Stefano Taioli, Investment Banking BPER Banca, Matteo Storchi, Presidente e AD Corner Industries, Marco Ruini, CEO di Borni Italia e Micaela Capelli, Investor Relation Manager Mail Up.

Per info: l.bonucci@confindustriaemilia.it