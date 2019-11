Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 26 novembre

Al mattino foschie dense e banchi di nebbia sulle aree di pianura in sollevamento durante le ore centrali della giornata, sereno o poco nuvoloso per il transito di velature sui rilievi; dal pomeriggio transito di copertura nuvolosa medio-alta. Temperature: in calo, più sensibile nei valori minimi: al primo mattino valori compresi tra i 6°C della pianura emiliana occidentale e 8/9°C della fascia costiera; massime attorno a 11°C sulla aree di pianura, 12/13°C lungo il litorale. Venti: deboli nord-occidentali sulla costa, con qualche rinforzo al primo mattino; prevalenza di calma di vento sulle zone pianeggianti. Mare: poco mosso sotto costa, mosso al largo, con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)