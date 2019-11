Accoltella il coinquilino: arrestato a Sassuolo per tentato omicidio un cittadino ucraino

Nel tardo pomeriggio di ieri, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sassuolo ha proceduto all’arresto di un cittadino ucraino di 53 anni, per il reato di tentato omicidio ai danni di un suo coinquilino di nazionalità italiana. Gli operatori, su segnalazione al numero di emergenza 112NUE, sono intervenuti riuscendo a bloccare l’autore dell’accoltellamento immediatamente dopo la commissione del fatto.

Dagli accertamenti effettuati nell’appartamento in questione, gli agenti sono riusciti a trovare e sequestrare l’arma del delitto, un coltello da cucina riposto sul lavello, che era stato già lavato dall’uomo per eliminare i residui di sangue. Dalle sommarie informazioni rese da altri coinquilini, è emerso che lo straniero forse in preda ai fumi dell’alcool, dopo aver avuto una lite con il ragazzo italiano per motivi legati all’utilizzo del bagno in comune, ha preso il coltello e dopo aver sfondato la porta del bagno ferendo con un fendente il ragazzo.

Il giovane accoltellato è stato trasportato a bordo di un’ambulanza del 118 presso l’Ospedale di Baggiovara per le cure del caso. Lo straniero, in Italia con regolare permesso di soggiorno, privo di precedenti penali o di Polizia, è stato tratto in arresto e su disposizione del Magistrato di turno, associato presso la locale Casa Circondariale.