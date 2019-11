Frontiere e conflitti: a Sant’Ilario incontro con l’antropologo Marco Aime

Giovedì 28 novembre (ore 21.00) ultimo appuntamento in Biblioteca con la rassegna “Il mondo in un libro”. Ospite della serata il noto antropologo Marco Aime che presenta il libro “Atlante delle Frontiere. Muri, conflitti, migrazioni” di Bruno Tertrais e Delphine Papin di cui è traduttore e curatore per l’edizione italiana. Dalle rotte dei migranti alla Brexit, dai conflitti ai confini della Russia e in Medio Oriente alle tensioni in Asia, al muro tra il Messico e gli Stati Uniti: un’occasione per scoprire per capire le sfide che si nascondono dietro i confini, concreti o immaginari, che dividono o uniscono i popoli. Ingresso libero. Info: Biblioteca Comunale, piazza Repubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza (RE). Tel. 0522 671858.