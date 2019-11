La nuova stagione di Salto Nel Suono alla Fonoteca di Nonantola parte il 27 novembre con “Cinema e Guerra Fredda”

Mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 21 alla Fonoteca comunale di Nonantola, Piazza Liberazione 23, è in programma la serata “Cinema e Guerra Fredda”. L’evento, in collaborazione con il Nonantola Film Festival, prevede la proiezione del film “LETO” (“Summer”) per la regia di Kirill Serebrennikov.

A 30 anni della caduta del Muro di Berlino, le Officine Culturali di Nonantola, con la rassegna “Muri di ieri e di oggi”, dedicano alcune serate tematiche a questa ricorrenza. L’evento del 27 novembre, “Cinema e Guerra Fredda”, che fa parte di questo ciclo, inaugura anche la nuova stagione di Salto Nel Suono.

LETO. Regia di Kirill Serebrennikov, Russia/Francia 2018 – Durata: 126’. Film biografico con sottotitoli in italiano

Nella Russia dei primi anni ’80 esisteva una scena musicale frizzante e molto attenta a quanto accadeva oltre cortina. A Leningrado diversi locali proponevano musica dal vivo. Nel Leningradskij rok-klub, nel 1981 si esibisce, con la sua band, il diciannovenne Viktor Coj, che diventerà una rockstar e idolo per migliaia di giovani. Leto (“estate” in russo) racconta, in modo poetico e irriverente, la nascita artistica di Viktor e dei suoi amici. Il loro amore per la musica, per la vita e la libertà scaturisce da ogni fotogramma di questo sorprendente film, presentato al Festival di Cannes nel 2018.