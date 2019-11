Le agevolazioni sulla casa, se ne parla venerdì a Casa Corsini

Venerdì 29 novembre, nuovo appuntamento con ‘Pane e internet’ a Fiorano Modenese, questa volta non in biblioteca, ma Casa Corsini (Spezzano). Dalle ore 17.30 alle ore 19.30, con gli esperti dell’Agenzia delle Entrate scopriamo tutte le possibilità per ottenere agevolazioni fiscali per la casa. L’ingresso è libero e gratuito.

Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale: tel. 0536 833430, biblioteca@fiorano.it.

Il progetto ‘Pane e internet’, finanziato dalla regione Emilia-Romagna, all’interno dell’Agenda Digitale Regionale, vuole favorire lo sviluppo delle competenze digitali di tutti i cittadini, senza esclusioni.

Anche il Comune di Fiorano Modenese, tramite l’Unione dei Comuni del Distretto ceramico aderisce al progetto che vede la messa in rete di svariati ‘Punti Pane e Internet’ in Regione, in collaborazione con biblioteche, associazioni e scuole, per offrire stabilmente ai cittadini eventi di formazione, facilitazione e cultura digitale.