Maranello: Cinema, due film per la rassegna d’essai

Con la proiezione ad ingresso gratuito del film diretto dalla regista Mimi Leder “Una giusta causa” (USA 2018, drammatico, 120 minuti) con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux e Katy Bates – in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne – continua domani mercoledì 27 novembre presso l’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello la rassegna cinematografica all’insegna del grande cinema di qualità premiato nei festival internazionali più importanti: appuntamenti con grandi registi per affrontare alcuni temi del nostro vivere quotidiano, per scoprire cosa può accaderci accanto, per raccontare la nostra attualità e i conflitti che la attraversano, per parlare di realtà, finzione, sogni e passioni. Il film racconta la vicenda di Ruth Bader Ginsburg, una delle nove donne ad entrare, nel 1956, al corso di Legge dell’Università di Harvard e che, nonostante il suo talento, viene rifiutata da tutti gli studi legali in quanto donna. Sostenuta dall’amore del marito Martin Ginsburg e dall’avvocato progressista Dorothy Kenyon, accetta un controverso caso di discriminazione di genere. Un tributo a una delle figure più influenti del nostro tempo, seconda donna a essere nominata Giudice alla Corte Suprema; un omaggio a tutte le donne, un invito a non farsi sopraffare.

Giovedì 28 novembre ecco invece il documentario diretto da John Chester “La fattoria dei nostri sogni” (USA 2018, 91 minuti) interpretato dallo stesso Chester con la moglie Molly. John è un cameraman che gira per il mondo per riprendere grandi scenari naturali. Sua moglie Molly è una cuoca e blogger specializzata in cucina salutare a base di materie prime coltivate e allevate con tutti i sacri crismi. Il loro sogno è costruire una fattoria da fiaba, dove far crescere animali e piante in perfetto equilibrio con la natura. E la spinta finale per decidersi a fare il grande passo viene loro da un cane, il trovatello Todd, che abbaia tutto il giorno quando i padroni sono fuori casa e costa alla coppia uno sfratto esecutivo dalla loro casetta di Santa Monica. È l’inizio di una grande avventura… Ingresso unico 4 euro. Proiezione unica, tutti i film iniziano alle ore 21.00. Per info: 0536 943010.