Piena Po, dalle 17 chiusi i ponti di Boretto e Guastalla

La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle 17 di oggi, martedì 26 novembre, il ponte tra Guastalla e Dosolo ed il ponte tra Boretto e Viadana saranno chiusi al traffico per tutti i mezzi. Per quell’ora, in base alle stime di Aipo e dell’Agenzia regionale di protezione civile, si prevede infatti che la piena del Po si avvicini, all’idrometro di Boretto, al livello di 7,5 metri.

Sempre dalle 17, verranno chiuse al transito la Sp 111 Asse di Val D’Enza – dalla rotatoria all’intersezione con la ex Sp 62R (via Argine Cisa) in direzione del viadotto sul Po, fino al confine provinciale – nonché la Sp 35 Guastalla-ponte Po, dall’intersezione con la Sp 62R della Cisa in direzione del viadotto sul Po, fino al confine provinciale.

Il traffico da e per la Lombardia verrà indirizzato in direzione Parma lungo la Sp 62R della Cisa verso il ponte di Casalmaggiore e, in direzione Mantova, lungo la Sp 62R-Variante Cispadana verso il ponte di Borgoforte.

I provvedimenti rimarranno in vigore fino alla conclusione del transito del colmo di piena, previsto per domani, con rientro della quota idrometrica a Boretto stabilmente al di sotto dei 7,50 metri.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.