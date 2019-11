Rapina un automobilista: 26enne rumena arrestata a Modena

Nella mattinata di ieri, personale della Squadra Volante della Questura, ha tratto in arresto una ragazza romena di anni 26, resasi responsabile dei reati di rapina e di estorsione ai danni di una persona anziana. Gli agenti su segnalazione di una lite in corso, sono intervenuti in via Corso Vittorio Emanuele, nei pressi del Parco Ducale, dove un uomo e la 26enne stavano litigando tra loro. Gli operatori dopo aver placato gli animi, hanno ascoltato il racconto delle parti e di alcuni testimoni presenti durante le fasi della lite.

Nello specifico l’anziano uomo ha riferito che nella mattinata, transitando in auto in zona stazione, una ragazza che gli aveva chiesto un passaggio per andare al centro stranieri, indicandogli invece la direzione per lo scalo merci della stazione. Qui lo aveva fatto fermare sfilando le chiavi dal blocco accensione e pretendendo una somma di denaro in cambio della loro restituzione. Non volendo assecondare la richiesta, l’anziano veniva centrato da un pugno al volto e da un morso alla mano. A questo punto l’uomo consegnato prima la somma di 20 euro per riavere le chiavi e poi altri 20 euro per la restituzione del telefono cellulare, con cui lo stesso aveva cercato di chiamare la Polizia e che le era stato prontamente requisito dalla ragazza.

La 26enne è stata effettivamente trovata in possesso delle due banconote. Accompagnata in Questura per accertamenti più approfonditi, è emerso che la stessa risultava gravata da numerosi precedenti di Polizia. Su disposizione del Magistrato di turno la giovane è stata tradotta presso la locale Casa Circondariale. La vittima, invece, è stata refertata presso il locale Pronto Soccorso con prognosi di 10 giorni.