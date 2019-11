Al via a Modena la scuola di cooperazione internazionale

“Agenda 2030: una nuova visione dello sviluppo per promuovere mobilitazioni collettive e progetti personali” è il tema della conferenza di apertura della 14ª edizione del corso per volontari della cooperazione internazionale che si svolge venerdì 29 novembre, alle 17.30, nella sala del Consiglio comunale di Modena in Municipio.

Ospiti dell’incontro, aperto a tutti gli interessati, sono Francesco Petrelli, responsabile delle relazioni istituzionali di Oxfam Italia e portavoce di Concord Europe, e Paola Berbeglia, delegata per l’Educazione alla cittadinanza globale per Aoi, l’Associazione Ong italialiane, componente del board di Concord Europe e vice presidente del Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionali (Cipsi). L’incontro sarà aperto dai saluti dal presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi, di Modena e presieduto da Debora Ferrari, assessora con delega alla Cooperazione internazionale. Al termine della conferenza, saranno consegnati gli attestati di partecipazione ai partecipanti che hanno concluso la 13ª edizione del corso.

Il corso per volontari della cooperazione internazionale, infatti, è giunto alla 14ª edizione e offre a 25 partecipanti ogni anno formazione teorica e competenze operative di alto livello sui temi della cooperazione e della solidarietà internazionale. Le domande presentate per l’edizione 2019 sono state 47. I 25 candidati selezionati (sette maschi e 18 femmine), hanno un’età media di 27 anni e provengono da Emilia-Romagna, Veneto, Puglia, Abruzzo e Sardegna. Circa metà sono già laureati, gli altri sono studenti universitari e laureandi. Di questi, sei provengono dai dipartimenti Unimore di Studi linguistici e culturali, Economia, Educazione e scienze umane. Gli altri corsisti provengono da percorsi di studio variegati, tra i quali: Scienze politiche, Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Medicina, Giurisprudenza, Filosofia, Ingegneria, Chimica.

Il corso per volontari della cooperazione internazionale è organizzato dall’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi del Comune di Modena, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Università di Modena e Reggio Emilia, Provincia di Modena, Centro servizi per il volontariato, Cipsi, Overseas e Tavolo delle associazioni di cooperazione e solidarietà internazionale coordinato dal Comune di Modena. Cofinanziato dalla Fondazione di Modena, è patrocinato da Anci, Coordinamento nazionale enti locali per la pace e i diritti umani, Comune di Spilamberto.

Obiettivo principale del corso è stimolare e valorizzare la presenza dei giovani nella cooperazione internazionale e, al tempo stesso, sostenere e favorire la crescita del tessuto associativo modenese che opera attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà. Il corso si articola in 10 week end didattici, integrati da ulteriori conferenze e workshop. Durante i week end si alterneranno lezioni frontali con docenti universitari ed esperti, testimonianze di volontari e associazioni attive nella cooperazione internazionale, attività laboratoriali, analisi di esperienze e best practice, momenti di discussione e confronto.

Anche per questa edizione, il corso offre la possibilità di svolgere esperienze di volontariato, all’estero o sul territorio nazionale, con partenze in programma nel periodo giugno-dicembre 2020. Al termine dell’esperienza è previsto un percorso di rientro composto da incontri individuali e di gruppo (in cui verranno valutate le esperienze svolte e da un ultimo modulo didattico.