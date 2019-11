Al via presso il Crogiolo Marazzi la rassegna “Cinema&Parole”

Inizierà domani sera, giovedì 28 novembre a partire dalle ore 20,30 presso il Crogiolo Marazzi, la rassegna ad ingresso gratuito “Cinema&Parole”, organizzata dal Comune di Sassuolo e Mismaonda Creazioni Live in collaborazione con Marazzi Group.

Per la prima volta al Crogiolo Marazzi, il suggestivo spazio messo a disposizione della comunità da Marazzi Group, approda una rassegna che vuole colmare la mancanza di cinema e teatro in città offrendo momenti di aggregazione attorno a tematiche culturali e sociali. La rassegna si snoderà lungo 18 serate, sempre il giovedì alle 20.30, che ospiteranno le proiezioni cinematografiche di grandi film del passato e più recenti, 6 dei quali introdotti da personalità note legate al tema trattato e 4 format misti pensati ad hoc per l’occasione.

Si inizia domani sera, giovedì 28 novembre con il noto giornalista sportivo Fabio Caressa che introdurrà “Il mio amico Eric” di Ken Loach per il ciclo “Lo sport come metafora della vita: vittorie, sconfitte e gioco di squadra”.

Giovedì prossimo, 5 dicembre, sarà la volta di “Coach Carter” di Thomas Carter.

Il 12 dicembre “Rush” di Ron Howard e chiuderà il ciclo sportivo, il 19 dicembre, “Fuga per la vittoria” di John Huston proiezione presentata dallo storyteller, autore e conduttore radiofonico Matteo Caccia.