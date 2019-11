La fiera di Sant’Andrea di Castelnovo Sotto raddoppia

La fiera di Sant’Andrea, patrono di Castelnovo Sotto, raddoppia passando da uno a due giorni. Il ricco programma prevede una serie di eventi, intrattenimenti per tutte le età.

La kermesse inizierà sabato 30 novembre. Per tutta la giornata viale Gramsci si trasformerà nella strada dello shopping con negozi aperti e il mercato straordinario da Forte dei Marmi. Alle 11 nella chiesa della Madonna inaugurerà la mostra “L’economia castelnovese nella storia”: documenti e immagini d’epoca a curata dell’architetto Gabriele Mattioli. In piazza Prampolini spazio ai prodotti tipici regionali e alle opere di arte e ingegno.

Domenica 1 dicembre ancora grande festa con negozi aperti e mercato ambulante. L’associazione “Botteghe della Rocca” ha organizzato la cottura di caldarroste e due giochi: quello del salame e quello delle palline. Alle 14 esibizioni di ballo e dalle 15 divertimento per i più piccoli con “Asinobus”: passeggiata con gli asinelli per le vie del paese grazie ad “Asineria Reggio Emilia”.

In piazza Prampolini torneranno i prodotti tipici regionali e le opere dell’ingegno. Spazio anche alla “Rotonda del Gusto e delle associazioni” con gnocco fritto del “Castlein”, degustazione di birra artigianale e vini, zucca e polenta fritte, ciccioli e prodotti agricoli a chilometri zero. Le associazioni di volontariato saranno presenti per illustrare le loro attività.

Per tutti e due i giorni, sotto i portici, sarà allestito “Carnevale in fiera”: una serie di installazioni realizzate dal Gruppo prisma in collaborazione con il Carnevale del Castlein. Sarà attivato anche un concorso che invita i visitatori a fotografarsi insieme a un’istallazione e inviare gli scatti a info@gruppofotograficoprisma.it. I 10 vincitori riceveranno un ingresso gratuito ad una sfilata del Carnevale.

Sia sabato, che domenica sarà presente il luna park e saranno aperti sia il museo della Maschera (in municipio), che quello delle Tappatrici in via della Repubblica.

“Visto il successo di partecipazione dello scorso anno abbiamo voluto ampliare l’offerta della fiera su due giorni. – spiega l’assessore alla Cultura Cristina De Palmi – Il programma è ricco di iniziative che spaziano dalla cultura, al divertimento, senza trascurare la gastronomia e il commercio. Queste occasioni sono importanti per la comunità, per incontrarsi e per promuovere le attività delle nostre associazioni di volontariato, che hanno tutte risposto al nostro invito a partecipare. Invitiamo tutti i cittadini a uscire di casa e vivere il paese, osservare la bellezza del nostro centro storico e delle nostre vetrine. Sarà una fiera speciale anche perché avremo a disposizione la piazza riqualificata. Lungo il riqualificato viale Gramsci si esibiranno gli artisti di strada e domenica i bambini potranno salire sulla schiena degli asinelli per una passeggiata insolita. Ma gli eventi a Castelnovo non finiranno domenica, visto che questa kermesse rappresenta l’inizio di un periodo natalizio come al solito ricco di eventi”.