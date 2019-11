“L’indifferenza”, il 29-30 novembre e 1 dicembre al Teatro Piccolo Orologio di Reggio

Uno spazio tempo allucinato, che sfida il realismo; prima una casa, poi un museo, un mondo interiore in cui verità e finzione si confondono e in cui i personaggi, tra vendette e ossessioni, si denudano delle proprie bugie, rimanendo da soli con la propria natura, imperfetta e pericolosa. Quali sono le vere conseguenze delle nostre azioni? Possiamo immaginare di ignorarle? La necessità di riaprire le ferite per capire chi siamo veramente. Il rapporto fra la natura del male e il valore della memoria. Cercare di ritrovarsi, annodando i fili che ci legano al passato. “L’indifferenza”, produzione del Centro Teatrale MaMiMò in collaborazione con il Teatro i di Milano, scritto e diretto da Pablo Solari, con Luca Mammoli, Woody Neri, Valeria Perdonò, sarà in scena al Teatro Piccolo Orologio venerdì 29, sabato 30 novembre alle ore 21.00 e domenica 1 dicembre alle ore 17.00.

Biglietti: 14€ – 12€ Per informazioni e prenotazioni: biglietteria@teatropiccolorologio.com,www.mamimo.it, 0522 – 383178 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30 e nei giorni di spettacolo.