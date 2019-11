Carani, Severi (FI): ‘La cessione al Comune è un atto che onora la città. Grazie ai privati per gesto straordinario’

“L’atto formale di cessione, in consiglio comunale, da parte della cordata di privati che ha acquistato il teatro Carani per riqualificarlo e consegnarlo al Comune e alla città ha un valore straordinario che onora l’intera città.

In esso è concentrato l’amore per la propria città, l’orgoglio delle proprie tradizioni, la valorizzazione dei simboli identitari della comunità, delle proprie bellezze ed il desiderio che attraverso la cultura, e la gestione pubblica, possano continuare ad essere patrimonio valoriale per le future generazioni.

Per questo rivolgiamo un grande grazie ai privati che con il loro gesto di generosità hanno permesso tutto questo. Un atto che premia gli sforzi e la sensibilità che in questi anni hanno visto andare di pari passo le amministrazioni di centro sinistra e di centro destra i cui concetti sono stati superati dalla volontà e dall’obiettivo unico di tutelare il bene comune.

Per questo, da cittadini oltre che da rappresentanti delle istituzioni, ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato. Siamo orgogliosi di quanto abbiamo potuto condividere e dell’esempio positivo e straordinario che Sassuolo, come spesso è accaduto, ha voluto e saputo nuovamente dare” .

(Claudia Severi, Consigliere comunale Forza Italia)