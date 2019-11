“Gente di Sport” incontra Matteo Marani: il 2 dicembre l’ultimo appuntamento con la rassegna

Termina lunedì 2 dicembre alle ore 20.30 la seconda edizione di “Gente di Sport”, la rassegna di incontri con importanti personaggi sportivi promossa ed organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Formigine. L’incontro conclusivo (fissato in precedenza per lunedì 18 novembre), in programma presso la Sala Consiliare del Castello di Formigine, sarà quello con Matteo Marani, noto giornalista sportivo e attuale vicedirettore di Sky Sport, intervistato dal collega Marco Nosotti, giornalista ed inviato di Sky Italia.

Durante la sua quasi trentennale carriera di giornalista sportivo Marani ha collaborato con testate nazionali come Il Messaggero, Il Corriere dello Sport ed Il Sole 24 ORE. In ambito televisivo ha collaborato al programma “Quelli che il calcio” su Rai 2 ed è stato direttore di Sky Sport 24 dal 2016 al 2018, lavorando in seguito come responsabile dell’area eventi calcio di Sky Italia. Proprio a questo sport ha dedicato la maggior parte della sua carriera, tanto che la FIGC gli ha conferito il ruolo di vicepresidente della fondazione Museo del Calcio. Il suo libro “Dallo scudetto ad Auschwitz”, edito nel 2007, ha contribuito in maniera determinante alla riscoperta della figura di Árpád Weisz, calciatore ungherese vittima dell’Olocausto. L’incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.