Lavori di ristrutturazione all’ufficio postale di Rolo. Da domani in funzione una struttura mobile sostitutiva

Poste Italiane comunica che, per andare incontro alle esigenze dei cittadini di Rolo, ha predisposto un ufficio postale mobile in funzione da domani (venerdì 29), in sostituzione della sede di Via Garibaldi, chiusa perché interessata da interventi di ristrutturazione interna.

Il veicolo è dotato di due sportelli attrezzati in grado di garantire tutti i servizi sia postali che finanziari, e resterà aperto per tutta la durata dei lavori, osservando i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.