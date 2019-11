Presentata la settima edizione della “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0”

Per il settimo anno consecutivo, la Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore (la 24esima edizione scatterà domenica 8 dicembre alle ore 9) sarà accompagnata dalla “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0”, non competitiva di 4,2 km aperta a tutti, con ricavato a scopo benefico. L’appuntamento è per le ore 10 sempre di domenica 8 dicembre, con partenza a arrivo sulla linea dello start della maratona.

Le novità dell’edizione 2019 sono due: percorso nuovo di zecca in pieno centro strorico, con tanto di passaggio in Piazza Prampolini, e new entry fra le onlus (LILT-Lega Italiana Lotta contro i Tumori).

La presentazione si è tenuta presso la sede della Provincia, a Reggio Emilia. Al tavolo dei relatori il padrone di casa Giorgio Zanni, presidente della Provincia, Luca Esposito, consigliere di zona Coop Allenza 3.0 per Reggio Emilia e Val d’Enza, Azio Minardi, presidente comitato territoriale Uisp Reggio Emilia, Alberto Olmi, sindaco di Quattro Castella, e Paolo Manelli, presidente della Tricolore Sport Marathon.

Lo scopo è nobile, l’obiettivo è migliorare il dato dello scorso anno (circa 700 iscrizioni), lo slogan dice tutto: “Insieme si vince”. E Manelli ha ribadito: “L’importante sarà esserci”.

In sala i rappresentanti delle 8 onlus, che operano sul territorio e alle quali sarà destinato il ricavato della “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0”: Casina dei Bimbi, LILT, Associazione Diabetici, Emergency, Gast (prima nel 2018 per numero di iscritti), Apro, Admo e Aima.

Costo dell’iscrizione 5 euro, con borraccia di alluminio griffata Coop in omaggio, gadget che va nella direzione di una sostenibilità ambientale condivisa dall’Uisp.

Iscrizioni presso Decathlon di Via Piemonte (per ogni iscrizione Decathlon verserà un euro aggiuntivo al fondo raccolta), Uisp Reggio Emilia, sedi delle onlus e centro maratona-PalaBigi di via Guasco, in quest’ultimo caso solo sabato 7 e domenica 8 dicembre.