Alla Rocchetta torna Babbo Natale per la seconda edizione del “Castello dei balocchi”

Torna dopo lo straordinario successo dell’anno scorso, che vide i biglietti andare esauriti con largo anticipo, “Il magico castello dei balocchi”, la manifestazione organizzata dal Comune di Grizzana Morandi in accordo con la Fondazione Carisbo proprietaria dell’immobile e con il patrocinio dell’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese. L’iniziativa, curata da FEshion Eventi, sarà ospitata dalla Rocchetta Mattei il fine settimana del 14 e del 15 dicembre dalle 10 alle 19.

Due giorni di incanto, magia e sogni, aspettando il Natale, in un contesto unico come quello del castello del conte Mattei: un percorso interattivo che vedrà un susseguirsi di giochi e intrattenimenti in ambientazioni fantastiche. I piccoli e i loro genitori saranno accompagnati in un tragitto molto particolare, allietato da musica natalizia, luci e animazioni nelle suggestive sale della Rocchetta.

«Alla luce del grandissimo successo dello scorso anno» commenta il sindaco di Grizzana Morandi Franco Rubini «abbiamo scelto di riproporre il Magico Castello dei Balocchi per dare a grandi e piccini l’occasione di vivere la magica atmosfera del Natale nel contesto fiabesco del Castello che rappresenta una perla del nostro Appennino».

Gli autori quest’anno si sono sbizzarriti in un mix di fiabe tradizionali rivisitate e storie natalizie. I partecipanti saranno infatti calati in una avventura che prende spunto dalla proibizione del Natale voluta dalla Bestia, irato perché l’incantesimo che lo ha trasformato in quella mostruosa creatura gli è stato lanciato proprio quel giorno. Belle, ormai innamorata, vuole fargli cambiare idea, gli prepara quindi un bellissimo regalo e invita al Castello le sue amiche principesse provenienti da altri regni, e Babbo Natale in persona accompagnato dai suoi fedelissimi elfi, per i festeggiamenti. Solo chi parteciperà a questa iniziativa scoprirà se la principessa Belle, con l’aiuto di Elsa, Anna e altre fantastiche amiche riuscirà a far cambiare idea alla Bestia e a festeggiare il Natale dei suoi sogni nel loro magico castello.

Il percorso porterà i giovani esploratori a scoprire i segreti del Polo nord, a incontrare elfi birichini e incantevoli principesse, fino all’incontro più attesto: quello con Babbo Natale, pronto ad ascoltare i desideri di tutti i bimbi e a ricevere la loro letterina. È previsto inoltre un piccolo spettacolo e un laboratorio per bambini con realizzazione di un gadget da portare a casa. Ovviamente durante le due giornate sono sospese le visite guidate tradizionali.

La visita “natalizia” dura circa un’ora e costa dieci euro (i bambini di meno di un anno di età non pagano) con turni dalle ore 10 alle 19. Per partecipare è obbligatorio prenotare sul sito ufficiale della Rocchetta: www.rocchetta-mattei.it. E occorre fare in fretta, perché le richieste sono già numerose e sarà impossibile accogliere chi non avrà prenotato per tempo.