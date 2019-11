Donato all’Endocrinologia del Santa Maria Nuova i kit per l’esecuzione di agobiopsia ecoguidata

Donato all’Endocrinologia del Santa Maria Nuova i kit per l’esecuzione di agobiopsia...

L’Associazione Italiana Basedowiani e Tiroidei – AIBAT, tra le prime nate in Italia a supporto dei pazienti affetti da patologie tiroidee, ha donato alla Struttura di Endocrinologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova tre kit di dispositivi per l’esecuzione di agobiopsia ecoguidata che completeranno la strumentazione del reparto diretto da Andrea Frasoldati.

L’agoaspirato consiste nel prelievo con un ago sottile di alcune cellule contenute nel nodulo tiroideo da analizzare, per ottenere informazioni sulla natura del nodulo stesso e del relativo rischio oncologico. “I nostri dati di attività” spiega Frasoldati “mostrano che ogni anno sono 1800-2000 i pazienti sottoposti a questo esame e per il 5% di loro la diagnosi è di carcinoma tiroideo. Per le donne nella fascia di età 0-49 anni, il tumore della tiroide è il secondo più frequente dopo quello al seno”.

La consegna della donazione è avvenuta ieri da parte della Presidente Aibat Emma Bernini. A ringraziarla erano Andrea Frasoldati e l’èquipe del reparto, insieme ad alcuni dei professionisti impegnati nel percorso di assistenza ai pazienti affetti da neoplasie tiroidee e nella ricerca sanitaria in questo ambito. Tra di loro il direttore del Dipartimento Oncologico Annibale Versari, il Direttore della Struttura di Otorinolaringoiatria Angelo Ghidini e la Responsabile del Laboratorio di Ricerca Traslazionale Alessia Ciarrocchi. L’appuntamento ha rappresentato anche l’occasione per ribadire il valore dell’alleanza tra pazienti e professionisti nel realizzare progetti condivisi e di immediata utilità.

Come ha sottolineato Emma Bernini “Il traguardo che l’associazione si pone da sempre è di esplorare le potenzialità dell’alleanza medico-paziente attraverso momenti di informazione e comunicazione trasversali ai diversi saperi e alle diverse esperienze. In queste settimane AIBAT sta lavorando alla messa a punto del calendario di attività per l’anno 2020, che si annuncia ricco di incontri e iniziative”.

(nella foto: al centro Emma Bernini, accanto a lei Andrea Frasoldati, Angelo Ghidini, Annibale Versari, Alessia Ciarrocchi)