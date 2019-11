“Leggero come una piuma” domenica a Castellarano uno spettacolo contro la violenza

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Assessorato alla cultura e alle pari opportunità del Comune di Castellarano organizza, sabato 30 novembre alle ore 21 nella sala civica di via Roma, lo spettacolo “Leggero come una piuma, storie di rinascita e di riscatto”.

Protagonisti saranno Maria Antonietta Centoducati, che cura anche testi e drammaturgia, Gianni Binelli con l’accompagnamento al pianoforte di Ovidio Bigi. L’ingresso alla serata è gratuito.