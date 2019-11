Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 30 novembre

Cielo sereno o poco nuvoloso con possibilità di foschie e banchi di nebbia nelle prime ore del mattino e dopo il tramonto sulle zone di pianura, più probabili in prossimità del fiume Po. Temperature: minime in lieve flessione: sul settore centro-occidentali saranno comprese tra 3 e 5 gradi nei centri urbani mentre saranno di qualche grado inferiori nelle aree aperte di campagna, su quello orientale varieranno tra 5 e 7 gradi. Massime in flessione sulla Romagna e senza variazioni di rilievo altrove, con valori attorno a 9-10 gradi. Venti: deboli in prevalenza occidentali ma in rotazione da nord-est sulle zone di pianura settentrionali nella seconda parte della giornata. Mare: poco mosso al mattino, moto ondoso in aumento nel pomeriggio con mare mosso in serata.

(Arpae)