In questi giorni l’agente accertatore preposto al centro storico di Sassuolo ha constatato che, diversi utenti, conferiscono il cartone in punti ed orari non prestabiliti. Ricordiamo che in centro esiste il servizio giornaliero di raccolta dedicato ai commercianti attivo dal lunedì al sabato. D’ora in poi chi non rispetterà queste regole comuni, dopo un primo avvertimento verbale da parte dell’accertatore, verrà sanzionato nel rispetto delle regole e del decoro della città.