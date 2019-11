Sabato scorso il primo dibattito tra giovani del centrodestra sassolese

Sabato scorso, 23 novembre, si è svolto il primo dibattito tra i giovani del centrodestra sassolese. Protagonisti tre esponenti dei principali partiti politici del centrodestra, nonché rappresentanti dei rispettivi movimenti giovanili: Sharon Ruggeri, Assessore di Fratelli d’Italia e appartenente al movimento giovanile Gioventù Nazionale; Giovanni Gasparini, capogruppo in consiglio comunale della Lega e responsabile comunicazione Lega Giovani Emilia; Davide Capezzera capogruppo di Forza Italia e vice coordinatore provinciale Forza Italia Giovani.

“Tra un pubblico di giovani (ma non solo) – afferma una nota – si è assistito ad una serata particolarmente costruttiva. L’incontro è stato moderato dal presidente provinciale di Gioventù Nazionale Bologna Michela Rambaldi, che ha condotto il dibattito su diversi temi, partendo dal perché i protagonisti abbiano intrapreso una carriera politica, motivazioni simili per tutti e tre: spinti dalla voglia di fare sentire una voce fuori dal coro del pensiero unico, spesso particolarmente radicato sul nostro territorio. Trattato anche il delicato tema della fuga di cervelli, disoccupazione e opportunità; ma anche Europa e visione delle prospettive future per la nostra Nazione. Si è discusso anche di militanza politica tra i giovani e dell’importanza della comunità nel discorso conclusivo del vicepresidente di Gioventù Nazionale, Francesco Di Giuseppe.

L’augurio è che questo appuntamento, nel quale già si è respirato un grande clima di competenze, idee e soprattutto collaborazione, sia solamente l’inizio di tanti altri incontri. Nonostante le visioni partitiche leggermente differenti, tutte e tre le strade di questi giovani seppur diverse volgono verso un’unica destinazione finale. Giovani politici, non semplici simpatizzanti, in grado di fare la differenza”.