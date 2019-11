Lavori nei prossimi giorni in tangenziale a Modena

Lungo la tangenziale Rabin a Modena, in diversi tratti della carreggiata, è in programma, da lunedì 2 dicembre e per una durata di due giorni, un intervento di manutenzione del fondo stradale, che prevede la fresatura della pavimentazione esistente ed il rifacimento del manto stradale. Per consentire i lavori, all’altezza del cantiere mobile si circolerà temporaneamente a senso unico alternato, con possibili disagi alla circolazione.

Una volta terminate le lavorazioni, verranno svolti interventi sulla Modena-Sassuolo, nel tratto di competenza provinciale da Baggiovara a Casinalbo e successivamente su diverse arterie di pianura.

I lavori, che fanno parte del programma della Provincia di manutenzioni dell’Area Nord, hanno già coinvolto, la scorsa settimana, un intervento sulla tangenziale di Finale Emilia, di sistemazione del fondo stradale.

Complessivamente, sulle manutenzioni alla rete stradale di pianura, la Provincia di Modena ha predisposto un piano di interventi che prevede un investimento iniziale di 1 milione 212 mila euro a cui si aggiungono ulteriori 482 mila euro di interventi straordinari.