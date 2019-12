Il Napoli subisce la rimonta del Bologna dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio. Al San Paolo finisce 1-2 il match valido per la 14esima giornata di Serie A: reti di Llorente su invenzione di Insigne, il pari firmato da Skov-Olsen e il sorpasso di Sansone. Al 95′ annullato il gol del possibile 2-2, sempre di Llorente (in fuorigioco di pochi centimetri).