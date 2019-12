Concerto di Natale: il Tenore Matteo Macchioni nella Chiesa di San Francesco a Modena

Un’imperdibile serata di musica, a partecipazione libera e gratuita, sarà quella offerta ai cittadini di Modena, martedì 3 dicembre a partire dalle ore 20:00, con il Concerto di Natale, che avrà luogo nella meravigliosa cornice della Chiesa di San Francesco, nel centro storico della città. Protagonisti dell’appuntamento, quattro virtuosi della musica colta: il tenore Matteo Macchioni, la cui splendida voce sarà accompagnata dal pianoforte di Mirca Rosciani, dal soprano Francesca Tassinari e dal violino di Gennaro Desiderio.

Il concerto, promosso da Banca Generali Private con il patrocinio del Comune di Modena, rappresenterà l’occasione per approssimarsi al periodo delle festività Natalizie attraverso l’ascolto di un repertorio di musica sacra eseguito in una delle principali Chiese della città da grandi interpreti.

Matteo Macchioni, tenore sassolese acclamato dal pubblico e dalla critica internazionale, sarà protagonista del concerto, reduce dal successo, in Germania prima e Danimarca poi, nell’interpretazione di importanti personaggi delle opere liriche mozartiane.

Come molti dei suoi estimatori sanno, il repertorio di Macchioni è assai ampio, amando egli spaziare dal classico al contemporaneo; per questo proporrà una combinazione tra le arie di Mozart, Schubert e Rossini per arrivare alla tradizione dei canti natalizi più amati di sempre quali Adeste fideles e Stille Nacht.

Successivamente, Macchioni, di origine sassolese, continuerà il tour dei Concerti di Natale presso la Chiesa di San Nicolò a Treviso (6 dicembre), per proseguire poi con la Basilica di Santo Spirito a Firenze (9 dicembre) e concludere a Roma, presso la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola (10 dicembre).