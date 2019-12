F1, GP di Abu Dhabi, Charles conclude il 2019 sul podio

Charles Leclerc ad Abu Dhabi ha chiuso la sua prima stagione da pilota della Scuderia Ferrari Mission Winnow con un terzo posto, il decimo piazzamento da podio per lui, mentre Sebastian Vettel è passato sotto la bandiera a scacchi in quinta posizione.

Due stop. I piloti della Scuderia sono stati protagonisti di una gara strategicamente simile. Charles al via è riuscito a superare Max Verstappen senza però riuscire a tenere il passo del leader della corsa Lewis Hamilton. Sebastian invece ha mantenuto la quarta posizione. Entrambi i piloti si sono fermati per il primo pit stop al giro 11 per montare gomma dura, mentre Verstappen e Hamilton sono rimasti in pista di più. L’olandese, che aveva gomme più fresche, al giro 32 è riuscito a sorpassare il monegasco per la seconda posizione e questo ha indotto la squadra a fermare nuovamente entrambi i piloti per farli ripartire con gomma fresca. Lelcerc e Vettel hanno effettuato ambedue la sosta al giro 39 ripartendo, rispettivamente, con gomma morbida e media. Charles è riuscito a mantenere la terza posizione, riuscendo a resistere al ritorno di Valtteri Bottas nel finale, mentre Sebastian, che aveva perso la posizione dal finlandese e da Alenxander Albon, ha raggiunto e superato il thailandese per la quinta piazza finale.

Bilancio. Per la Scudeira Ferrari Mission Winnow la stagione si conclude con il secondo posto tra i costruttori, mentre Charles e Sebastian si sono piazzati rispettivamente quarto e quinto nella classifica piloti. Nel complesso sono arrivate nove pole position (sette da Charles che ne ha ottenute più di tutti), tre vittorie (Spa-Francorchamps e Monza con Charles e Singapore con Sebastian) e 19 piazzamenti da podio. La stagione è conclusa ma l’attività in pista non si ferma: martedì e mercoledì, sempre ad Abu Dhabi, sono in programma due giorni di test prevalentemente di gomme.