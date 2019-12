Martedì a Forlì workshop gratuito per le imprese sull’utilizzo sostanze pericolose

Martedì 3 dicembre (dalle ore 9 alle 13) nella sede forlivese della Camera di commercio della Romagna, in corso della Repubblica 5, è in programma un workshop sul tema “L’utilizzo di sostanze pericolose – I quesiti posti dalle imprese”.

L’evento, organizzato dalla Camera di commercio della Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna, partner di Enterprise Europe Network, insieme all’AUSL della Romagna è rivolto a datori di lavoro, a responsabili sicurezza e ambiente, a responsabili acquisti, a liberi professionisti e a tutti coloro che intendono approfondire il tema della sicurezza chimica e rappresenta un’utile occasione per approfondire la tematica e trovare risposta ai propri quesiti con il supporto dei funzionari dell’AUSL della Romagna.

La corretta applicazione dei Regolamenti REACh e CLP, che normano l’utilizzo di sostanze pericolose, rappresenta per le imprese un impegno notevole, sia dal punto di vista economico ed organizzativo, sia dal punto di vista della conoscenza degli obblighi e delle modalità attraverso le quali tali obblighi devono essere rispettati.

L’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA), le Autorità competenti degli Stati Membri e tutti gli stakeholder, hanno cercato di mettere a punto una serie di strumenti per facilitare la comprensione e la corretta applicazione dei Regolamenti REACh e CLP. Il rispetto degli obblighi è solo un passo verso l’eliminazione o la riduzione dei rischi. I regolamenti europei interessano tutte le sostanze chimiche: da quelle impiegate nei processi industriali a quelle utilizzate nella vita quotidiana, come le vernici e i detergenti, o quelle contenute in articoli, quali gli indumenti, i mobili, gli elettrodomestici.

A questi temi, da tempo, Unioncamere Emilia-Romagna, partner di Enterprise Europe Network, e le Camere di commercio dedicano seminari di approfondimento e il Servizio Informativo Telematico REACh-CLP per fornire indicazioni chiare alle imprese.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione consente il conferimento di crediti Formativi Professionali CFP n. 4 per i partecipanti iscritti all’Ordine degli Ingegneri e crediti Educazione Continua in Medicina ECM per Chimici, Biologi, Medici e Tecnici della Prevenzione.

Per iscrizioni collegarsi al sito della Camera di commercio della Romagna: www.romagna.camcom.it