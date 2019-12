Volley, Sassuolo ci prova ma contro la corazzata San Giovanni finisce 2-0

La Green Warriors Sassuolo non riesce nell’impresa di fermare la cavalcata della Omag San Giovanni di Marignano: contro la capolista indiscussa del girone A, le ragazze di coach Barbolini lottano per tre set ma alla fine cedono 3-0, con la Omag che conquista così la sua decima vittoria. Una sconfitta che però in casa nerovere brucia un po’ meno di quanto il risultato finale nudo e crudo possa lasciar intendere: San Giovanni è l’indiscussa protagonista del girone A e ad oggi le romagnole sono a quota 29 punti in classifica generale e hanno ceduto alle loro avversarie sei set soltanto.