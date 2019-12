Accademia Militare, visita istituzionale del Gen. Salvatore Camporeale

Il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale, Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, si è recato oggi in visita istituzionale all’Accademia Militare di Modena. Accolto al suo arrivo dal Generale di Brigata Rodolfo Sganga, 69° Comandante dell’Istituto, il Generale Camporeale, 67° Comandante dell’Accademia Militare, ha voluto innanzi tutto rendere omaggio alla Bandiera d’Istituto decorata di medaglia di bronzo al valore dell’Esercito e di croce d’oro al merito dell’Arma dei Carabinieri.

Successivamente, si è recato in aula briefing, dove alla presenza degli elementi chiave dell’Istituto, l’Alto Comandante è stato aggiornato sui mutamenti ordinativi, formativi e infrastrutturali intervenuti dal 1° agosto 2017, data di cessione del comando dell’Istituto di formazione di base dei futuri dirigenti dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri. Il Comandante per la Formazione Specializzazione e Dottrina dell’Esercito ha poi voluto dedicare particolare attenzione al personale, incontrando separatamente dapprima la componente militare e civile del Quadro Permanente, che ha voluto ringraziare per il diuturno impegno profuso a favore della formazione di base dei futuri dirigenti dell’Esercito Italiano e dell’Arma dei Carabinieri e, successivamente, gli Ufficiali frequentatori e gli Allievi Ufficiali del 200° Corso “Dovere” e del 201° Corso “Esempio”.

Nel suo discorso il Generale Camporeale, ha rivolto parole di incoraggiamento e di sprone agli Ufficiali frequentatori ed ai giovani Allievi Ufficiali ad indirizzare ogni loro risorsa mentale e fisica nel raggiungimento di sempre più importanti obiettivi in ogni settore della delicata fase della formazione di base dell’Ufficiale.

La firma dell’Albo d’Onore ha concluso la visita istituzionale all’Accademia Militare del Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito.