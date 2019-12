Emilia-Romagna guarda al Vietnam

Asia: opportunità, sfide e visioni per gli stakeholder coinvolti nella quarta rivoluzione industriale e nelle Smart City. Questo il tema affrontato da Horasis Asia Meeting 2019, forum economico che si è svolto nella provincia vietnamita del Binh Duong.

All’evento oltre a diverse aziende italiane già insediate in Asia, hanno partecipato Roberto Cajati vice console generale d’Italia a Ho Chi Minh City e Maily Anna Maria Nguyen, responsabile del Desk Emilia-Romagna Vietnam, che di recente aveva guidato una delegazione di operatori vietnamiti per una serie di incontri di affari in tre città italiane tra cui Reggio Emilia, nella sede della Camera di commercio.

“Si stanno rafforzando rapporti già esistenti e si aprono nuove collaborazioni e scambi commerciali che corrispondano a un comune interesse. – afferma il presidente camerale, Stefano Landi – Il sistema imprenditoriale regionale da tempo ha creato solide relazioni commerciali con il Vietnam, come ben dimostra il valore dell’interscambio con l’Emilia-Romagna, che nel 2018 ha superato i 500 milioni di euro. Nella nostra regione sono giunti beni di origine vietnamita per oltre 275 milioni di euro, mentre le esportazioni hanno toccato i 231 milioni; in entrambi i casi si è registrata una sensibile crescita: per le importazioni del 16,7% e per le esportazioni oltre il 25%”.

I dati di import export confermano che c’è un terreno favorevole dove opera il Desk Vietnam di Unioncamere Emilia-Romagna, particolarmente attivo, anche nelle relazioni pubbliche come confermato a Horasis Asia Meeting 2019, dove il vice primo ministro vietnamita Vuong Dinh Hue ha confermato come il Governo locale sia impegnato nel continuo rinnovo del proprio modello di crescita verso sostenibilità e innovazione cercando condizioni favorevoli per il successo degli investitori esteri in Vietnam. Fino ad oggi sono 30.136 i progetti IDE (Investimenti diretti esteri) in Vietnam con un capitale sociale di oltre 360 miliardi di dollari.

Oltre 1.000 top manager di oltre 60 paesi e territori in tutto il mondo, nonché rappresentanti di ministeri centrali, agenzie, province e imprese leader in Vietnam, hanno partecipato all’evento che si è sviluppato in quattro sessioni plenarie e 35 discussioni parallele su argomenti relativi a questioni economiche regionali e internazionali e nuove tendenze nello sviluppo della tecnologia.

Un momento importante per la Provincia di Binh Duong come destinazione ideale per i propri investimenti diretti esteri e per la presentazione dei nuovi progetti come il World Trade Center (WTC), il parco delle scienze e delle tecnologie e il progetto BLOCK71 (centro di innovazione).

L’Asia con una popolazione di 4,6 miliardi di persone, rappresenterà oltre il 50 percento del GDP mondiale nel 2040 ed il 40 percento del consumo mondiale. Il 33 percento degli investimenti esteri sono verso l’Asia. (dati McKinzey).

Maily Anna Maria Nguyen, che è rappresentate per l’agenzia di sviluppo Becamex IDC Corp in Europa e Svizzera ricorda che a questo evento di relazioni di affari ne seguiranno altri: “Binh Duong ospiterà il 21 e 22 giugno 2020 Horasis India Meeting, mentre il 22 gennaio 2020 in occasione della 50esima edizione del World Economic Forum a Davos si svolgerà la tavola rotonda Binh Duong Smart City, Smart Manufacturing Smart Investment con l’obiettivo di illustrare le opportunità di business in Vietnam e Binh Duong per i settori manufatturiero, start up, fablab techlab, green energy e logistica, formazione, servizi”.

Horasis Asia Meeting 2019 evento co-organizzato e ospitato dalla Provincia di Binh Duong, Becamex IDC Corporation, VSIP Group ed altri partners. Horasis Asia meeting, ideato nel 2005 dal presidente Frank-Jürgen Richter (former director del World Economic Forum) è un indipendente e internazionale think thank con sede a Zurigo.

(immagine: Roberto Cajati, Vice Console Generale d’Italia a HCMC, Maily Anna Maria Nguyen Responsabile Desk Vietnam e rappresentante per l’Europa di Becamex IDC Corp., Vuong Dinh Hue Vice Primo Ministro del Vietnam, Frank Jurgen Richter Presidente HORASIS)