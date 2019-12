I soliti ignoti razziano le ‘Quattro Stagioni’: danni per migliaia di euro

Spaccata notturna in via Menotti, dove i soliti ignoti hanno preso di mira il negozio ‘Quattro Stagioni’, razziando capi firmati per migliaia di euro dopo aver divelto la porta di ingresso con un’auto usata a guisa di ariete.

Sul posto – era da poco passata l’una della notte tra domenica e lunedi – i Carabinieri della stazione cittadina, insieme ai proprietari del negozio, cui non è restato altro da fare che constatare le conseguenze della razzia, non la prima di cui i titolari sono vittime.

I danni, ingenti, sono tuttora in corso di valutazione, mentre i carabinieri hanno acquisito i filmati dei circuiti di videosorveglianza presenti all’interno dell’esercizio.