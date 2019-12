A ‘Scandiano in vetrina’ tra gli ospiti d’onore anche i fuoriclasse e la dirigenza della rotellistica uBroker

Natale, tempo di doni, panettoni, ma anche di eventi. Ritorna l’atteso appuntamento con ‘Scandiano in vetrina’, affollata kermesse storicamente nata al fine di rilanciare il commercio dicembrino con la premiazione delle vetrine più originali e accattivanti, decorate in vista delle festività natalizie.

Vetrine che, dopo essere state visionate da un’attenta e variegata giuria composta da amministratori ex sindaci, artisti e personalità del territorio, verranno premiate il prossimo 5 dicembre sul palco del ‘Corallo Disco’.

Sul quale, insieme ai molteplici e prestigiosi ospiti previsti, interverrà anche la ‘Ubroker Scandiano’, rinomata formazione hockey che negli ultimi anni ha collezionato attestati di stima e altrettanti importanti risultati sia in Italia che all’estero.

“E’ un onore e un piacere presentare la formazione 2020 della nostra amata squadra, tra le protagoniste del campionato italiano di A1, la massima serie nazionale. Anche in Europa League, ove abbiamo disputato e vinto il primo turno contro Germania, ambiamo al vertice della classifica. La prossima partita si giocherà in Spagna: nazione che, notoriamente, può annoverare i migliori campioni nelle proprie rose. Siamo fiduciosi, e cercheremo di far prevalere lo spirito di squadra come nostro punto di forza. Per questo motivo chiediamo il supporto e la presenza dei miei amati concittadini”, dichiara entusiasta il gran patron Fabio Spallanzani, scandianese doc “per supportate con un grande tifo le prossime difficili sfide destinate anche a portare in Italia e nel resto del Vecchio Continente il blasone del nostro stimato Comune”.

Appuntamento dunque il 5 Dicembre alle ore 21.00 al ‘Corallo Disco’.