Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 4 dicembre

Al mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con possibili deboli gelate sulle aree di pianura più interne; sul settore romagnolo locali banchi di nebbia nelle vallate. Nel corso della giornata sereno o poco nuvoloso. In tarda serata-notte, aumento della copertura nuvolosa sul settore centro-orientale. Temperature: minime in decisa diminuzione, specie sull’Emilia con valori poco superiori allo zero e possibili deboli gelate nelle aree di aperta campagna; sulla Romagna valori compresi tra 2 e 6 gradi. Massime in lieve calo comprese tra i 8°C dell’Emilia centro-occidentale e 9°C della costa. Venti: deboli settentrionali sull’entroterra, moderati da nord-ovest sul settore costiero. Mare: mosso con moto ondoso in graduale attenuazione.

(Arpae)