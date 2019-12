Spacciatore nella rete dei carabinieri a Sassuolo

Continuano incessanti i servizi di contrasto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della compagnia Carabinieri di Sassuolo. Ieri sera i militari del Norm, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un andirivieni di giovani in una via del centro. Poco dopo hanno visto un ragazzo acquistare verosimilmente dello stupefacente e immediatamente intervenuti hanno fermato l’acquirente, addosso aveva 3 grammi di hashish, e lo spacciatore, un cittadino maghrebino che sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso dei soldi provento dell’attività delittuosa e ulteriori tre involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina. I carabinieri hanno quindi arrestato lo spacciatore, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Modena.