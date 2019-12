Un fine settimana con il Natale alle porte: le iniziative fioranesi del 7 e 8 dicembre

Sabato 7 dicembre 2019, alle ore 16, al Bla di Fiorano Modenese, il week-end prende avvio con la scrittrice e blogger Claudia De Lillo, conosciuta in rete (e non solo) come Elasti. L’inziativa ‘Aiutiamoli a casa nostra’, promossa dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione InArte, l’associazione L’Alba degli Angeli e il circolo fotografico Framestorming, si inserisce nell’ambito del Festival della Migrazione di Modena. L’intervento della blogger-giornalista sarà accompagnato musicalmente dal Maestro Pier Andrea Capoccia.

Domenica 8 dicembre 2019, in Piazza Ciro Menotti, a cura degli Amici di Fiorano, per tutto il giorno, ci sono il mercatino dell’ingegno, dell’artigianato e dei prodotti tipici con stand degli esercizi commerciali di Fiorano; il Villaggio di Babbo Natale con caramelle, zucchero filato e piccoli doni per i bambini, il Truccabimbi, la giostra per i bambini e lo stand gastronomico, a cura dell’associazione Avf . Il Camper Club Fiorano allestisce ‘Natale a Fiorano beach’, area estiva con distribuzione vin brulè e panettone.

Alla mattina, dalle 10.30 alle 11.30, Martina Orsi, bibliotecaria e scrittrice, insieme alla Libreria Le Vite degli Altri, propone ‘Letture d’inverno: storie per scaldare i giorni freddi’, narrazioni per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni; al pomeriggio il Laboratorio La Sfoglie organizza per bambini da 5 a 10 anni, un laboratorio di pasta fresca.

Alle 17, a Villa Cuoghi, la rassegna il Tè delle 5, organizzato da Inarte, Circcolo Nuraghe, Framestorming, Amici della Musica Nino Rota, ospita Dodo Reale, incontro musicale e presentazione del CD dell’artista Fabrizio dal Borgo.