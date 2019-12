A Castelvetro si accende il Natale. Il programma delle iniziative

Una nuova edizione di Viva Natale – tra Sogni, Botteghe e Castelli. Un nuovo momento da vivere nella delicata e affascinante cornice di Castelvetro di Modena.

Ogni anno si cerca di proporre qualcosa di diverso, un’opportunità per conoscere i nostri luoghi ed attendere insieme il sentimento che chiamiamo Natale. Un Natale che attraversa un territorio – che lo percorre – e che cerca di riportare quello spirito che ci accomuna tutti. L’attesa di un periodo magico da vivere insieme agli affetti sinceri, con la propria gente, nella propria terra.

Diverse e molteplici sono le iniziative proposte: mercatino di prodotti biologici, intrattenimenti musicali, mostra di Presepi artigianali, laboratori e animazioni per i più piccoli. Tutto questo e molto altro nel nostro cartellone, perché il Natale ci accomuna tutti e per tutti sono pensati gli eventi organizzati. Allestimenti luminosi accoglieranno i nostri visitatori, un’atmosfera magica e ovattata allestita grazie alla forte collaborazione e sostegno delle nostre botteghe. Un Natale costruito insieme da vivere insieme.

“Tanti anni fa Gianni Rodari scriveva: “S’io fossi il mago di Natale/farei spuntare un albero di Natale/in ogni casa, in ogni appartamento/dalle piastrelle del pavimento…” E così andava avanti, elencando le possibili meraviglie che questo periodo dell’anno porta con sé. Mi piacerebbe essere quel mago – dichiara Ernesto Maria Amico, assessore alle attività produttive – e offrire ai castelvetresi le sensazioni dell’infanzia, regalare quel momento di attesa, sospeso e spensierato. Possiamo provarci, con gli allestimenti luminosi, ora gelidi e azzurri per portarci sulle slitte tra i ghiacci, ora rossodorati per riscaldarci con le fiamme di un camino. E con un grande albero di Natale che con i suoi sei metri spunta luminoso nella piazza della Dama. Spero davvero che possiate immergervi nell’atmosfera del Natale (quest’anno anche la zona di via Parini si accende a festa!). La mia attesa è che i castelvetresi possano riscoprire il piacere di passeggiare per le strade del paese, incontrarsi e acquistare un regalo o quanto necessario per i pranzi delle feste presso i nostri negozi”.

Aggiunge Giorgia Mezzacqui – vicesindaco e assessore alla cultura, turismo e istruzione: “Perché il Natale non è solo una ricorrenza sacra sul nostro Calendario, il Natale è anche emozione, momento di fermarsi e accorgersi di quanto è importante la famiglia, gli affetti, lo stare insieme.Stare insieme: proprio seguendo questo sentimento abbiamo pensato quest’anno di proporre un appuntamento molto speciale dedicato alle famiglie. Ai più piccoli ma non soltanto loro. Uno spettacolo che sapesse coinvolgere tutti. Perché l’intrattenimento non è detto che debba essere solo per i bambini, abbiamo voluto coinvolgere anche i genitori. Genitori: attori e protagonisti insieme a noi. E così per due giorni il nostro borgo si trasformerà in un piccolo palcoscenico naturale di fiabe e racconti. Coinvolgimento e ricerca insieme alla compagnia Crono. Perché è semplice cercare eventi per i nostri figli, molto più difficile mettersi in gioco insieme a loro. Momenti che sappiano veramente accogliere questo grande monumento che porta il nome di Famiglia. Doveroso poi ringraziare le volontarie della Biblioteca Comunale di Castelvetro che per la prima volta terranno aperto le aule in orari festivi – patrimonio librario e voglia di condividerlo con tutti. Nuovi spazi e nuovi orari perché il futuro dei nostri figli passa anche attraverso ciò che chiamiamo Cultura”.

Si accende sabato 7 dicembre il Natale di Castelvetro, per chiudersi il 5 gennaio con il tradizionale concerto di Capodanno del Corpo Bandistico di Castelvetro. Un mese di appuntamenti e iniziative.

Chi aiuterà i Fratelli Grimm a ritrovare le favole perdute?

Un gioco/avventura per bambini e genitori all’insegna delle fiabe più belle

a cura di Aes Cranna A.S.D.

La Biblioteca nel borgo sfiabato: le lettrici volontarie di Castelvetro accoglieranno i bambini in bibliotec illustrando i protagonisti delle storie e le versioni originali delle fiabe dei Fratelli Grimm. In caso di maltempo, evento rimandato a 14-15/12/2019

Sabato 18 gennaio 2020: ulteriore appuntamento con le fiabe dei Fratelli Grimm in biblioteca

SABATO 7 DICEMBRE 2019

dalle 10.00 alle 18.00 – CANTINA SETTECANI (via per Modena 184)

NATALE IN CANTINA Brinda alle feste con Cantina Settecani

Visite guidate, degustazioni di vini e prodotti tipici locali! Dalle 12.00 alle 15.00 gnocco e tigelle a cura di Maison Livre (a pagamento) e al pomeriggio laboratori per bambini con La Bottega di Merlino! Ingresso gratuito.

dalle ore 14.00 alle 18.00 – Castelvetro Centro Storico

SCUOLA DON PAPAZZONI IN FESTA, Animazioni, laboratori, merenda

dalle ore 14.15

La Banda dei Babbi Natale

Incursioni musicali per le vie di Castelvetro.

Itinerario: Piazza Roma – Villa Marconi – Centro commerciale La Corte – Bar Dama

a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro

dalle 14.30 alle 18.00, Centro Storico_via Cialdini

BORGO CONTADINO

Prodotti a km zero nel rispetto della Natura

ore 16.00 – Via Sinistra Guerro_La Corte

Ciò che è essenziale è invisibile agli occhi

Spettacolo per bambini ispirato al Piccolo Principe e la Volpe

a cura di Carlo Maria Pelatti

DOMENICA 8 DICEMBRE 2019

dalle ore 10.00 alle 18.00, Centro Storico_via Cialdini

dalle 10.00 alle 18.00 – CANTINA SETTECANI (via Per Modena 184)

NATALE IN CANTINA Brinda alle feste con Cantina Settecani

Visite guidate, degustazioni di vini e prodotti tipici locali! Dalle 12.00 alle 15.00 gnocco e tigelle a cura di Maison Livre (a pagamento) e al pomeriggio spettacolo di improvvisazione teatrale con i ragazzi degli 8mani! Ingresso gratuito.

dalle 9.00 alle 12.00 – Via Circonvallazione n.1

Colazione con Babbo Natale

a cura di Bar Dama

ore 10.00

La Banda dei Babbi Natale

Incursioni musicali per le vie di Castelvetro.

Itinerario: Bar Dama – Centro commerciale La Corte – Centro storico

a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro

ore 10.30 – Bar Dama, Via Circonvallazione n.1

L’Elfo che fa le bolle

Elfo magico nel fantastico mondo delle bolle di Natale

a cura di LM Show

dalle ore 14.00 alle 18.00 – Castelvetro Centro Storico

SCUOLA DON PAPAZZONI IN FESTA, Animazioni, laboratori, merenda

ore 17.00 – Centro Storico – Piazza Roma

SCAMBIO DEGLI AUGURI – HAPPY HOLIDAYS!

Risotto al Lambrusco Grasparossa e salsiccia offerto a tutti dal ristorante Il Cappero alle Mura, accompagnato dai vini dei produttori del Consorzio Castelvetro di Modena.

GIOVEDì 12 DICEMBRE 2019

ore 17.00 – Centro Storico_Biblioteca Comunale

A Natale … ti regalo una storia

Letture animate per i più piccini (3-6 anni)

a cura dei Lettori Volontari Nati per Leggere

SABATO 14 DICEMBRE 2019

ore 10.00 – Biblioteca Comunale

Il meraviglioso Cicciapelliccia e i doni di Natale

Letture animate per bambini (5-10) con laboratorio

a cura di Chiara Marinoni

Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Info: tel. 059 758842/43

ore 16.30 – Comune di Castelvetro,Sala Consiliare

Umiltà della Verità – Chiara e Francesco

Presentazione della raccolta antologica dei poeti della Fonte d’Ippocrene di Modena.

Illustrazioni del pittore Pietro Paganelli.

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019

dalle 10.00 alle 12.00

I Randori dei Babbi Natale – VIII^ edizione

Manifestazione interregionale di Judo e JuJitsu a cura di Suiseki Judo-JuJitsu

ore 16.00 – Solignano_Chiesa parrocchiale

Tradizionale Concerto di Natale – 24^ edizione

a cura del Corpo Bandistico A. Parmigiani di Solignano

ore 18.00 – Ca’ di Sola_Chiesa Immacolata di Lourdes

Il concerto di Natale

Recital natalizio presentato dai Ragazzi di Ca’ di Sola

DOMENICA 22 DICEMBRE 2019

dalle 10.00 alle 18.00 – Via Sinistra Guerro_La Corte

La Casetta di Babbo Natale: Babbo Natale aspetta i bambini!

con la collaborazione delle Botteghe di Via Sinistra Guerro

dal 16 al 22 dicembre 2019 vieni a imbucare la tua letterina per Babbo Natale!

MARTEDì 24 DICEMBRE 2019

ore 11.30 – Solignano Piazza della Repubblica

Vigilia Insieme

Frittura di baccalà ad offerta libera, il ricavato sarà devoluto in beneficenza

a cura di Associazione Carnevale dei Ragazzi di Solignano

MERCOLEDì 25 E GIOVEDì 26 DICEMBRE 2019

ore 21.00 – Levizzano Rangone

Centro Culturale S. Antonino, Via Braglia

UN CACHI POCH PATOCH – Commedia dialettale

prevendita biglietti domenica 15 dicembre

presso il Bar “Lo Stallino” dalle 9.00 alle 12.00

a cura di Circolo ANSPI di Levizzano

per informazioni e prenotazioni: cell. 3275926032

DOMENICA 5 GENNAIO 2020

ore 17.00 – Castelvetro di Modena

Centro Storico_Chiesa parrocchiale

Concerto di Capodanno – 21° edizione

a cura del Corpo Bandistico di Castelvetro di Modena