La locandiera con Amanda Sandrelli al Cinema Teatro Boiardo

Sono esauriti da settimane i biglietti per La Locandiera, grande classico di Goldoni che andrà in scena domani sera, giovedì 5 dicembre alle 21 al Cinema Teatro Boiardo nella versione firmata da Paolo Valerio (regista) con l’interpretazione di Amanda Sandrelli, la stessa attrice che ha tenuto a battesimo la fortunata stagione del cinema teatro scandianese pochi mesi fa. Una stagione quella del teatro Boiardo iniziata decisamente con un segno più che positivo confermato dal sold out delle quattro repliche dello spettacolo “Attorno a un tavolo” della Compagnia delle Ariette di fine ottobre scorso e da quello di “Piccoli crimini coniugali” del 7 novembre con Michele Placido e Anna Bonaiuto.