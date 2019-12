Luca Mercalli ospite Lapam a Frassinoro

Giovedì 5 dicembre alle ore 18.30, nella palestra comunale di Frassinoro (in via don Carlo Gnocchi), Lapam Confartigianato propone un incontro su un tema di grande attualità, come affrontare la crisi climatica e ambientale. Ospite d’eccezione il presidente della Società Meteorologica Italiana e giornalista scientifico RAI e La Stampa, Luca Mercalli.

L’estate 2019 è stata la terza più calda sulle Alpi e ha mostrato una serie di record mondiali dai 46 gradi in Provenza ai 32 dell’Alaska. Giugno, luglio e settembre sono stati i mesi più caldi a livello globale degli ultimi 150 anni. Sono segnali sempre più espliciti del riscaldamento globale, ampiamente previsto oltre un secolo fa. E intanto si perde tempo prezioso per ridurre il rischio di un collasso ambientale che si abbatterebbe sulle generazioni più giovani.

Oltre all’incontro con Mercalli nel corso della serata saranno premiate le aziende associate a Lapam con almeno 40 anni di fedeltà associativa. Tra gli ospiti il Presidente generale Lapam, Gilberto Luppi e il Segretario generale, Carlo Alberto Rossi, oltre al sindaco di Frassinoro, Oreste Capelli.