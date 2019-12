Natale a Spilamberto: si parte con “Spilla in gusto: mercatini natalizi del gusto” con food truck, buskers e musica

Stanno per partire le iniziative natalizie anche a Spilamberto. Sabato 7 dicembre alle 17 nella Biblioteca Comunale P. Impastato nell’ambito della rassegna “Nati per leggere” “Suoni per leggere”, lettura per bambini dai 3 ai 6 anni a cura di Giovanna Pezzetta (Per prenotazioni: Biblioteca P. Impastato te. 059/789.965).

Sabato 7 e Domenica 8 dicembre 2019 tutta la giornata in Centro Storico “Spilla in gusto: mercatini natalizi del gusto” a cura dell’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo.

Dopo due anni di assenza torna lo Street Food Festival a Spilamberto. Il nuovo evento ‘Spilla in Gusto’, arriva il 7 e 8 dicembre in Piazza Roma e in Corso Umberto I. Nel weekend il Centro Storico, si animerà con i migliori food truck. Come contorno musicisti improvvisati, buskers e mercatini natalizi.

Domenica 8 dicembre alle 8 ritrovo dall’az. Ag. Montanari, in via Cervarola per il 26° Gran Premio Az. Ag. Montanari (Gara di ciclocross e mtb – corrispilamberto podistica).

Lunedì 9 dicembre alle 14 al Circolo Centro Cittadino, in via Tacchini “La liberalizzazione del mercato energetico” a cura dell’Associazione Circolo Centro Cittadino.

Lunedì 9 dicembre dalle 17 alle ore 19.30 al Circolo Arci, in via Donizetti 1 “Tortellini e dintorni”, laboratori di pasta fresca per bambini a cura del Circolo Arci in collaborazione con Barbara e Rosanna dell’Osteria del ’32.

Da sabato 7 dicembre fino a lunedì 6 gennaio in Rocca Rangoni – ex Formaggiaia “Presepi in Rocca”, esposizione di presepi realizzati interamente con materiali della natura con dimostrazione dell’artista G. Uguzzoni.

Giorni di apertura: 7/8 dicembre, 14/15 dicembre, 21/22 dicembre, 24/25/26 dicembre, 28/29 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, 5/6 gennaio.

Orari di apertura: mattina dalle 10 alle 12; pomeriggio dalle 15 alle 18. Infrasettimanale su appuntamento, anche per scolaresche signor Uguzzoni cel. 348/0531235.